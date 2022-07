«NexumStp» l'università Parthenope lancia il nuovo master «Legal manager & advisor»

Al via il master «Legal manager & advisor» organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e diretto dal professore Federico Alvino, con il patrocinio di diverse realtà nazionali, tra cui la società di consulenza aziendale «Nexumstp». Il bando per partecipare nell'anno accademico 2022/23 alla seconda edizione del master e per candidarsi ad una delle borse di studio previste, è stato pubblicato e la chiusura delle iscrizioni è fissata per il 16 settembre 2022. La selezione è riservata a candidati già in possesso di diploma di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale di Il livello o che lo conseguiranno in data anteriore alla data di scadenza del bando. Il numero delle classi sarà tra un minimo di 30 studenti e un massimo di 70. I futuri giuristi d'impresa e consulenti societari potranno seguire i corsi a distanza, con formula weekend, praticare stage presso gli studi professionali e le aziende coinvolte, come «Nexumstp».

La collaborazione di «Nexumstp» con l'università è cominciata a fine aprile con l'obiettivo di dar vita a uno scambio di esperienze finalizzate a rendere quanto più efficace l'incontro fra didattica e mondo del lavoro. Nell'ambito della partnership, Nexumstp ospiterà in azienda tirocinanti e stagisti grazie a una convenzione biennale con il laboratorio LaReLab, diretto dal professore Edoardo Ales, del dipartimento di giurisprudenza dell'ateneo. In questa direzione va anche il master giunto alla seconda edizione. Gianluca Petricca, Managing partner di «Nexumstp» commenta: «Con questa iniziativa di formazione professionale vogliamo contribuire a creare un canale efficace per consentire agli studenti di ricevere una preparazione definita sulle esigenze specifiche delle imprese che oggi si trovano ad affrontare un contesto economico denso di sfide e rischi. Inoltre la nostra approfondita conoscenza del mercato del lavoro, oggi contraddistinto dal fenomeno delle grandi dimissioni, ci porta a promuovere progetti come questo con l'Università Parthenope alla ricerca di talenti motivati a supportare la crescita delle imprese».