Il Sinodo salvato dall'idea del Rito Amazzonico, una novità che evita lo scontro. Oggi il voto finale

Città del Vaticano – Si annuncia piuttosto burrascosa l'ultima giornata del Sinodo dei vescovi sull'Amazzonia. Oggi pomeriggio in Vaticano è atteso il voto sul documento finale. I padri sinodali si dovranno esprimere su ogni articolo. Dal voto sono escluse ancora una volta le donne, nonostante le proteste e le richieste inviate al Papa, tutte praticamente ignorate.

Due i punti più caldi sottoposti al vaglio dell'assemblea: il tema del celibato sacerdotale con la proposta di approvare la consacrazione dei cosiddetti 'viri probati', uomini sposati di particolare caratura morale ai quali affidare il compito di gestire nella zona amazzonica una comunità e, di conseguenza, di somministrare i sacramenti in aree sprovviste di missionari.

Il secondo punto riguarda il diaconato femminile e gli spazi per le donne. Un tema insidioso che finora ha sempre trovato grandi ostacoli anche se in Amazzonia già esistono missionarie o religiose che già celebrano funerali o battesimi in aree sprovviste di clero.

Il dilemma che si trovano davanti i padri sinodali potrebbe essere superato con l'approvazione del cosiddetto Rito Amazzonico, una sorta di deroga valida solo per l'Amazzonia. L'idea costituirebbe un escamotage in grado di evitare lo scontro frontale tra due fazioni, quella dei conservatori, decisi a non fare concessioni azzardate, e quella dei progressisti composta soprattutto dai vescovi del Brasile, consapevoli delle grandi difficoltà che esistono sul territorio.

Durante questi giorni i brasiliani hanno raccontato ai giornalisti che ci sono alcune comunità di indios che a volte devono aspettare anche tre mesi per una messa domenicale. L'arrivo del missionario nella comunità richiede anche un mese di navigazione fluviale vista l'immensità della foresta. L'idea del Rito amazzonico è stata introdotta dal monsignor Rino Fisichella, brillante teologo oltre che presidente del Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, un organismo sensibilizzato sulle necessità in Amazzonia.

Domani a San Pietro ci sarà la messa celebrata dal Pontefice dopo tre intense settimane di confronto e di riflessione.

Il documento finale, una volta approvato verrà affidato a Francesco, al quale spetterà ogni decisione in merito alla sua pubblicazione.

L'altro grande tema affrontato è la preservazione dell’Amazzonia dallo sfruttamento indicriminato che sta mettendo a repentaglio l'equilibrio del pianeta. La Chiesa spinge per una conversione integrale e per un’ecologia integrale.

