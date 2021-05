Papa Francesco e il discorso choc ai suoi giornalisti: che audience abbiamo, chi raggiungiamo?

Città del Vaticano – Papa Francesco – che di fatto è anche l'editore dei mass media vaticani – sembra essere molto preoccupato per l'audience: «Chi ci ascolta?». A sei anni dalla maxi riforma dei mass media, un settore cruciale che viene a costare la cifra monstre di 43 milioni di euro l'anno per un totale di oltre 500 giornalisti, stamattina – per la prima volta - Papa Francesco ha fatto visita a Palazzo Pio dove ha sede il cuore pulsante...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati