E' una donna il primo presidente di tutte le università cattoliche del mondo

Martedì 31 Luglio 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 20:45

CITTA' DEL VATICANO – E' una donna il primo presidente dell'organismo mondiale che raggruppa tutte le università cattoliche. Si chiama Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, è portoghese e ha 53 anni. All'attivo ha parecchi libri di letteratura e filosofia ed è rettore dell’ateneo cattolico del Portogallo.La sua elezione è avvenuta il 27 luglio a conclusione della ventiduesima assemblea generale, svoltasi in Irlanda presso il Saint Patrick’s College, di Maynooth, alla presenza del cardinale prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica Giuseppe Versaldi. Nel suo discorso, la presidente ha assicurato che «lavorerà per rendere il potere dei pochi la forza dei molti». Dal settembre 2016 è rettore dell’Università cattolica portoghese (dodicimila studenti nelle sue diciotto tra facoltà, scuole e istituti)