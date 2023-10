6

Campi Flegrei, ecco i fondi

Due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico, con un finanziamento (previsto) di 52,2 milioni di euro. Con il decreto «Campi Flegrei», approvato in Consiglio dei ministri, prende forma concretamente quello che fino a ieri appariva uno strumento di prevenzione piuttosto incerto e fumoso: un piano organico di mappatura del rischio con l’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica e privata. Speriamo che la sveglia, stavolta, sia suonata davvero per tutti.

APPROFONDIMENTI Fiere del cibo, la cultura separata dalle leccornie L'oroscopo di San Gennaro e la modernità ancora lontana Posillipo, lecci e platani non coprono la vergogna

4

L'abusivismo fuori controllo

All’imperativo categorico di predisporre, ad aggiornare, i piani di fuga della popolazione andrebbe aggiunto quello di scoraggiare nuovi insediamenti abitativi e calare davvero l’accetta contro l’abusivismo edilizio. Siamo alla preistoria: da una parte i proclami, dall’altra i fatti. L’unica certezza è che la popolazione dei Campi Flegrei vive, lavora e dorme su un’area vulcanica dal diametro di 12 chilometri.

7

Arrivano i dirigenti manager

Era il cruccio del sindaco Manfredi. Guidare una macchina enorme - il Comune di Napoli - ma piuttosto sgangherata, senza dirigenti selezionati con criteri innovativi. Ora la svolta, con il primo corso di formazione per dirigenti manager. Più competenze, e formazione adeguata, per far muovere più velocemente una macchina complessa e ancora inesorabilmente lenta come Palazzo San Giacomo.

6

Don Pietro prima di don Pietro

Della camorra, come del maiale, non si butta via niente, né la carne né la cotenna, soprattutto quando funziona così bene al cinema e nelle serie tv. Così, dopo Gomorra, arriva Gomorra prima di Gomorra, uno spin-off ambientato nel 1977 per svelare le origini del “sistema Scampia”, i primi passi (criminali) di don Pietro Savastano e la nascita del grande supermercato europeo della droga.

5

«Geneticamente scostumati»

Per Vincenzo De Luca i dirigenti del Pd, maleducati e geneticamente scostumati, avrebbero dovuto e dovrebbero rendergli gloria dall’alto dei cieli per il solo fatto di esistere, che non è poco. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. E poiché nulla di tutto questo sta avvenendo - la Schlein lo ignora, l’area Bonaccini è in grave ed evidente imbarazzo - De Luca si appresta a fare quello che da sempre gli riesce meglio: autoglorificarsi e indossare l’elmetto. Ovvero correre per il terzo mandato contro tutto e tutti.