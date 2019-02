Domenica 24 Febbraio 2019, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 08:53

Con il Carnevale ormai alle porte non possiamo non parlare della maschera napoletana per antonomasia: Pulcinella. Molto più di un semplice personaggio folkloristico, le sue origini sono avvolte dal mistero: secondo alcuni sarebbe stato un cafone di Acerra giunto in Francia per divertire il sovrano e la corte con le sue buffonerie, secondi altri invece avrebbe addirittura natali nobiliari. E nel cuore del centro storico di Napoli, in Vico del Fico al Purgatorio, c’è una scultura realizzata da Lello Esposito che ritrae la maschera, il cui naso viene accarezzato centinaia di volte al giorno poiché si dice porti fortuna. È proprio lì che incontriamo Bruno Leone, maestro guarattellaro che porta avanti un’antica tradizione senza tempo.