Finisce in carcere a Fuorni ma in regime di smeilibertà. Ovvero: libero di lavorare la mattina, ma la sera dovrà rientrare in carcere. E' qui che dovrà scontare tre anni e sei mesi. una pena definitiva per lesioni personali. Il giovane, di Scala, ha 28 anni e il reato è stato commesso nelò 2017.