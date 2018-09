Abitazione avvolta dalle fiamme nella notte, vigili del fuoco salvano 5 persone a Pagani

Mercoledì 19 Settembre 2018, 09:15

Un improvviso ed enorme incendio divampato in una delle abitazioni Iacp di via Carlo Tramontano ha messo in serio pericolo la vita di un'intera famiglia durante la scorsa notte.L'incendio è divampato verso le 01:30 della scorsa notte. Ancora ignote le cause dell'incendio.Le fiamme si sono subito propagate per tutta l'abitazione, un appartamento sito al terzo piano di una delle case popolari di via Carlo Tramontano al confine con via Sorvello.Sei le persone in casa al momento dell'incendio: una coppia sposata con i propri 3 figli, di cui uno autistico, ed una donna anziana con problemi motori. Fatto uscire il figlio più piccolo, nell'appartamento sono rimasti tutti gli altri componenti del nucleo familiare.Le urla dei vicini hanno allettato tutta la zona, che all'improvviso si é popolata di curiosi e soccorritori nonostante l'ora tarda.Poco dopo sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, le autocisterne della protezione civile paganese "Papa Charlie" e i carabinieri della locale tendenza. Quattro le ambulanze presenti sul posto.Le fiamme hanno letteralmente distrutto l'abitazione. Per soccorrere le 5 persone bloccate su un balcone é stato necessario l'utilizzo di una scala dei vigili del fuoco.