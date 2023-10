Accoltella l’ex compagno in un bar. Non soddisfatta lo raggiunge anche in ospedale e continua ad aggredirlo. La storia arriva da Agropoli, la vittima è un bagnino di 53 anni, Giuseppe Mastrogiovanni. L’uomo nei giorni scorsi si è recato presso la caserma dei carabinieri per denunciare l’ennesimo episodio di violenza subito dalla donna con la quale ha convissuto per ben tre anni. La storia tra i due protagonisti, entrambi residenti nel centro costiero del Cilento, sarebbe iniziata nel 2020 e si sarebbe interrotta qualche mese fa, quando la donna avrebbe deciso di iniziare una relazione con un altro uomo. Al termine di questa storia la donna è tornata dal suo ex, ma la relazione non sarebbe stata più la stessa, e sarebbe degenerata in più di una occasione in violenza da parte sua nei confronti di Mastrogiovanni. Il bagnino, in servizio presso una nota attività turistica di Capaccio, nei giorni scorsi è stato costretto a raggiungere, in ambulanza, l’ospedale San Luca di Vallo con diverse ferite da taglio provocategli dall’ex compagna al culmine dell’ennesima lite sfociata in un bar cittadino. Il 25 settembre il bagnino aveva raggiunto la donna all’interno del locale per chiarite con lei una questione relativa a dei soldi quando la stessa ha tirato fuori un coltello scagliandosi con rabbia e violenza contro di lui e ferendolo ad una mano e ad un fianco. Mastrogiovanni, sanguinante, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno calmato la donna provvedendo a far trasferire in ambulanza il 53enne all’ospedale San Luca. La donna però non si è arresa. Ha raggiunto il presidio ospedaliero di Vallo, è entrata nel Pronto Soccorso dove ha aggredito prima i carabinieri per poi tornare ad agire con violenza contro l’ex compagno riuscendo a colpirlo più volte alle gambe e all’addome mentre l’uomo si trovava ancora sulla barella in attesa di essere assistito dai sanitari. Nel colpire l’ex compagno gli avrebbe più volte urlato «domani mattina ti ammazzo sulla sdraio, ti squarto». Solo la presenza dei carabinieri ha evitato il peggio. La donna infatti avrebbe tentato di colpire l’ex compagno anche con una sedia a rotelle. Quello di qualche giorno fa sarebbe stato solo l’ultimo di serie di episodiche hanno visto agire la donna, originaria di Roma, ma da anni residente ad Agropoli, contro il bagnino.

Erano diversi giorni che l’uomo chiamava il 112 per segnalare che la donna girava armata di coltello e che era sua intenzione ammazzarlo. Anche sul lungomare cittadino in occasione di un precedente incontro c’era stato un tentativo di aggressione. Dopo gli ultimi episodi per l’ex compagna è scattato il divieto di avvicinamento al 53enne. Nel mese di maggio l’uomo aveva denunciato i carabinieri altre minacce di morte. Il procedimento è ancora in corso.