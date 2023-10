Giardini del Fuenti è location dell’anno al Food and Travel Award 2023

Giardini del Fuenti, proprietà unica con le sue terrazze mozzafiato sul Golfo di Salerno, hanno ottenuto il premio “Food and Travel Award 2023 Location dell’anno” in occasione del Gala Dinner Food and Travel Italia, che si è svolto martedì 3 ottobre a Paestum.

Il progetto di riqualificazione ha trasformato l’intera area de Giardini del Fuenti in un punto di riferimento per la Costiera Amalfitana, un esempio virtuoso di rivalorizzazione del territorio.

Giardini del Fuenti sono stati insigniti del premio “ “Food and Travel Award 2023 Location dell’anno” con la seguente motivazione: Una vera storia di famiglia, che dura da tre generazioni.

«Siamo orgogliosi di ricevere un premio come Location dell’Anno – ha sottolineato Alessandra De Flammineis, Managing Partner de Giardini del Fuenti, che ha ritirato il premio – Questo riconoscimento è una testimonianza nell’impegno della nostra famiglia per dare nuova vita e valorizzare un luogo del cuore, con una storia di rilievo per la Costiera Amalfitana».

«Dall'esperienza del passato – aggiunge Alessandra De Flammineis - nasce la nostra volontà, come terza generazione, di trarre una lezione e di guardare al futuro, continuando a investire, promuovere e valorizzare il territorio, con un forte senso di rispetto verso ciò la natura ha donato a questa terra».