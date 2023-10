Salerno, getta la droga dal finestrino dell'auto quanto i carabinieri gli intimano l'alt

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato individuato in possesso di 5 grammi di crack suddiviso in 17 dosi.

Lo stupefacente era all’interno di una busta che ha lanciato dall’auto durante un tentativo di fuga dai carabinieri dopo che gli avevano intimato l’alt.