Il rimpasto della giunta Francese, a Battipaglia, sembra sempre più vicino. Dopo le scintille in maggioranza che, inevitabilmente, spingono a una rimodulazione del governo cittadino, arriva un’altra defezione che esige un ripensamento della squadra della sindaca. Ieri, infatti, l’amministrazione ha comunicato le dimissioni dell’assessore Silvana Rocco.

APPROFONDIMENTI Martucci, addio a Maffia il direttore della rinascita «Con lui è cambiato tutto» Sant'Egidio del Monte Albino, confini contesi: mai paganesi, attendiamo una legge regionale ad hoc Nuova giunta a Nocera Inferiore: «Tre assessori in sette giorni, è record»

L’ex dirigente scolastico, che dall’inizio del secondo mandato di Cecilia Francese aveva assunto le deleghe alla cultura, alla pubblica istruzione, alla gentilezza, alle pari opportunità e alle politiche scolastiche, ha lasciato l’incarico. «Di fronte alle motivazione riportate nella nota di dimissioni, sopraggiunte per motivazioni personali e familiari - commenta Francese - non ho potuto che prendere atto della decisione, confermando l’immutata stima e fiducia nei suoi confronti e ringraziandola per l’impegno ed il lavoro svolto». Un lavoro verso cui la prima cittadina esprime gratitudine: «A conferma di ciò - conclude la sindaca - la dottoressa Rocco ha garantito il suo supporto per il 2024 alle manifestazioni “Il Maggio dei Libri” e “School Workshop on Climate Change”, a cui tanto lavoro ha dedicato». Di fatto, però, le dimissioni arrivano in un momento delicato per gli equilibri di maggioranza.

Da un lato c’è il passaggio all’opposizione da parte di due consiglieri, Salvatore Anzalone di Battipaglia 2021 e Vito Balestrieri di Avanti Battipaglia. Dall’altro c’è la questione dei rispettivi colleghi di partito, Feliciana La Torre e Dario Toriello. La prima, come ha avuto modo di spiegare lo stesso Anzalone, sembra destinata a proseguire la propria esperienza in seno alla maggioranza. Il secondo ancora deve sciogliere le proprie riserve. La loro posizione potrebbe essere determinante anche per il ruolo degli assessori di riferimento delle due compagini politiche, Paolo Palo, con deleghe manutenzione, edilizia scolastica, decoro urbano, verde pubblico e parchi urbani, informatizzazione dei servizi e marketing territoriale, ed Egidio Mirra, che invece si occupa di Suap, Sua, agricoltura, commercio, turismo, industria, artigianato, personale, rapporti sindacali, fondi comunitari, rapporti con enti e società sovracomunali.

Sicuramente, nell’ambito di un riassetto della maggioranza, potrebbero vedere quantomeno l’assegnazione di deleghe differenti da quelle attuali. Non è da escludere, però, che potrebbero essere loro stessi a rimettere le deleghe al sindaco. Nodi che restano da sciogliere, e che presto arriveranno al pettine.