«Tre assessori in sette giorni, quasi un record». Lo ha detto ieri mattina il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio nell’annunciare il riassetto della sua giunta dopo il terremoto carta solidale che una settimana fa, appunto, ha costretto Renato Guerritore, Umberto Iannotti e Imma Lamberti a lasciare. Le caselle abbandonate, come anticipato, vengono occupate da Clotilde Supino, Giancarlo Pagliuca e Francesco Cicalese.

A Supino, esponente di Nocera Città Solidale gruppo più a sinistra dell’alleanza, è andata la delega diritti e politiche del lavoro, quartieri, partecipazione civica e contenzioso. Avvocato, 52 anni, si occupa tra l’altro di minori come curatore speciale presso i tribunali di Salerno e Nocera. Cicalese, 57 anni, laurea in farmacia, imprenditore, è assessore agli affari generali, trasparenza, digitalizzazione, servizi cimiteriali. Ai socialisti è stata confermata la poltrona di vice sindaco che è andata a Pagliuca, “uomo di partito”. Dottore commercialista, 42 anni, ha competenze in diritto aziendale e sportivo, si occuperà di sviluppo commerciale, movida, sport ed eventi. La rapidità d’azione è stata resa possibile dalla disponibilità dei gruppi politici interessati ai cambi, non ultimo il sacrificio di Liberal che ha accolto la richiesta del sindaco di rinunciare ad un riferimento in giunta. Questo ha consentito l’ingresso di Cicalese scelto direttamente da De Maio. E il sindaco lo ha sottolineato ringraziando il capo gruppo in consiglio comunale Carlo Ferrigno. Riconoscimenti anche alle altre due forze politiche che «hanno fornito indicazioni preziose per giungere ad una rapida soluzione». Ora il patto nato prima delle elezioni amministrative è più forte per il senso di responsabilità che unisce tutti i partner della coalizione», ha concluso De Maio ringraziando anche i tre assessori costretti alle dimissioni, «sono e restano miei amici».

La conferenza stampa, come tutte quelle in cui si devono annunciare notizie importanti, si è tenuta nell’aula consiliare. Nell’emiciclo tutti gli altri assessori, Clara Cesareo, Federica Fortino, Gianluca Perna e Massimiliano Mercede. Alle loro spalle i vertici dei gruppi politici dell’alleanza, Sara Ascione per il Psi, Grazia Montoro di Nocera Città Solidale, Francesco Scarfò del Partito Democratico. Non mancavano numerosi consiglieri comunali. Tra il pubblico parenti ed amici dei nuovi assessori ma anche chi ha criticato, anche duramente, la strategia con cui si è arrivati alle nomine come Massimo Petrosino, secondo dei non eletti nella lista Liberal. Arriva anche la precisazione di Gennaro Della Mura, primo dei non eletti dei socialisti, che ha ribadito di non aver mai desiderato di «entrare in questo consiglio comunale». «Resto un uomo libero», ha detto criticando l’operato dell’amministrazione.

Questa mattina si torna in aula, c’è consiglio comunale per approvare il bilancio consolidato. Subito dopo la prima riunione della giunta bis De Maio.