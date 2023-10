Salerno, fermato ad Avellino con un'auto noleggiata senza patente: tenta di fuggire alla polizia

Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Salerno è stato fermato dopo un movimentato inseguimento nel centro di Avellino dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo alla guida di una Jeep Renegade con altre due persone a bordo, non si è fermato all'alt e dopo aver abbandonato l'auto si è dato alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti. Dagli accertamenti successivi, è risultato che non aveva mai conseguito la patente di guida. È stato denunciato per resistenza, eccesso di velocità e guida senza patente. Nei suoi confronti il questore di Avellino, Nicolino Pepe, ha emesso l'ordine di allontanamento dal capoluogo irpino per la durata di un anno e sei mesi.

Una sanzione amministrativa è stata invece elevata a carico dell'agenzia automobilistica presso la quale il pregiudicato aveva noleggiato l'auto.