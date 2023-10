I ladri prendono nuovamente di mira la zona orientale di Salerno e ancora una volta un esercizio commerciale. Brutta sorpresa, ieri mattina, per i giovanissimi titolari del lounge e cocktail bar nella nuova piazza Antonella Russo nella zona est della città (tra Mariconda e il parco Arbostella), i quali hanno dovuto fare i conti con un furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Poche centinaia di euro (circa 300) che i ladri sono riusciti a recuperare (stando ad una prima stima) ma i danni creati all’esterno e all’interno del bar ammonterebbero ad una cifra ben più alta. Una porta-vetro antisfondamento tagliata a metà (probabilmente utilizzando attrezzi da scasso come un flex) e un locale messo completamente a soqquadro. Il ladro o più di uno presumibilmente hanno non solo messo sottosopra gran parte del bar alla ricerca della refurtiva ma hanno poi in seguito anche sradicato da un bancone il registratore di cassa, portandolo via. A darne notizia è il titolare del locale sui social, corredando il post con le foto dei danni subiti, che amareggiato ha voluto denunciare quanto accaduto dopo poco tempo dall’apertura del locale in una delle zone oggetto di riqualificazione e restyling della città: «Dopo appena quattro mesi dall’apertura abbiamo ricevuto il primo regalo da tutto quello che nella vita c’è di brutto. Non è tanto il furto, ma i danni e gli sbattimenti causati. I problemi sono sempre all’ordine del giorno – scrive il proprietario - e come se non bastasse si aggiunge alla lista quest’ultimo. Noi di Kong non molliamo, e andiamo avanti, perché Kong è attitudine. Più la salita è ripida, più ti godi la vetta». Sul caso, dopo la denuncia dei gestori dell’esercizio commerciale, indagano gli agenti della polizia che potrebbero acquisire nelle prossime ore anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente e dalle quali si potrà fare - probabilmente - luce sull’episodio. Non è la prima volta che la zona “nuova” viene presa di mira. È di un mese fa, infatti, la rapina davanti all’istituto bancario ai danni di un imprenditore salernitano che la mattina dell’1 settembre si stava recando presso lo sportello dei versamenti per depositare una cifra considerevole (12mila euro) probabilmente incasso di giornata. L’uomo, titolare di un bar di Pastena, fu minacciato da una persona che gli puntò la pistola alle spalle intimandogli di consegnare la somma di denaro che aveva con sé. Nessuna resistenza, né colluttazione, l’imprenditore fu costretto infatti a lasciare i contanti ed il malvivente atteso da un complice riuscì a fuggire su uno scooter – guidato da un complice che lo attendeva - insieme al bottino.

APPROFONDIMENTI Salerno, accusati di abusi sessuali nei confronti di un'amica: il pm chiede per la coppia di fidanzati 14 anni in due Femminicidio di Battipaglia: disposta perizia dui cellulari della vittima e del marito Salerno, protocollo Asl-Codere per prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e ludopatia

Fu questa la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile guidati da Gianni Di Palma che anche in quel caso acquisirono le immagini video delle telecamere di uno degli esercizi commerciali adiacenti alla banca Sella, proprio dove il giovane imprenditore si stava recando.