Lunedì 18 Giugno 2018, 00:50 - Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 23:06

Accoltellamento in pieno centro a Sarno, terrore in strada. Due feriti, di cui uno in prognosi riservata. Ancora sconosciuti i motivi alla base del ferimento. Sul caso indaga la polizia di stato. Il fatto è accaduto intorno alle 17:50 dinanzi ad un noto bar al Prolungamento Matteotti. Da una prima ricostruzione due uomini che avevano iniziato a discutere già in mattinata, si sono incontrati nuovamente nel pomeriggio quando hanno ricominciato a litigare. C.F. avrebbe estratto un coltello ferendo in più parti del corpo A.P., proprietario di una nota officina di riparazioni e trasformazioni moto. L’uomo, sanguinante, è riuscito a salire sulla propria autovettura ed a raggiungere casa. Giunto esanime ha provato a chiedere aiuto. Immediatamente l'avvocato Immacolata Annunziata lo ha soccorso. Caricato in auto è stato trasportato al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta. Ad A.P. sono state riscontrate diverse ferite, di cui una profonda all’addome. I medici si sono riservati la prognosi. Intervenuti tempestivamente gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato che subito partiti alla ricerca dell' aggressore rintracciato e condotto in commissariato. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.