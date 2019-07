Mercoledì 24 Luglio 2019, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BATTIPAGLIA - Turisti truffati da una persona del posto che, con un annuncio online, gli ha ceduto una casa per le vacanze in cambio di 500 euro. La casa sul litorale non esisteva, e anche il truffatore dopo aver incassato il denaro è svanito nel nulla. I due turisti si sono rivolti alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per rintracciare l’uomo che avrebbe potuto mettere a segno truffe simili. Ha pubblicato l’annuncio civetta online per attirare i vacanzieri, cui cedere in locazione la casa ad un prezzo stracciato, 500 euro per una settimana. Del resto episodi simili, in prossimità del periodo estivo, sono molto frequenti e i truffatori sperano di non essere rintracciati.