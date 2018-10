Martedì 16 Ottobre 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 06:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI - È stato fermato, aggredito, minacciato e rapinato di diecimila euro. Nel mirino di due malviventi è finito ieri mattina un imprenditore di circa 50 anni, titolare di uno stand all’interno del mercato ortofrutticolo di via Mangioni. Il raid è scattato poco prima di mezzogiorno in via Trotta, in pieno centro cittadino. La vittima era in procinto di entrare nella filiale della banca Monte Paschi di Siena, situata proprio nella traversa che, costeggiando la villa comunale, sbocca su corso Ettore Padovano. L’imprenditore aveva con sé assegni e contanti per circa diecimila euro, che avrebbe dovuto appunto versare agli sportelli dell’istituto di credito. I due rapinatori hanno atteso che il malcapitato si avvicinasse alla banca per entrare in azione. Volti coperti da caschi, i furfanti hanno aggredito l’uomo alle spalle, lo hanno trascinato in un punto della strada più nascosto e lo hanno costretto a consegnare loro soldi ed assegni. Uno dei malfattori era armato. Proprio quest’ultimo non ha esitato a puntare una pistola contro l’imprenditore, imponendogli di non gridare e di seguire le loro indicazioni. Una volta messa a segno la rapina, i due complici sono fuggiti utilizzando una moto di grossa cilindrata.