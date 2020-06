“Le Terre dei Parchi” è il progetto pilota, promosso dall’Ente Riserva Naturale “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”, incentrato sulla coltivazione biologica di prodotti della filiera cerealicola, a cui ha aderito il Comune di Pollica. L’obiettivo è quello di attuare mirate attività di sperimentazione per la coltivazione dei tipi di frumento, come grani antichi, farro e altre produzioni, per la loro coerente e successiva trasformazione, come per la più conveniente destinazione di mercato. Ad aderire alla rete potranno essere le aziende presenti sul territorio comunale cilentano che dispongono di terreni incolti e/o sottoutilizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA