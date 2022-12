Allerta meteo arancione, scuole chiuse

Scuole chiuse ed eventi natalizi del fine settimana cancellati o rinviati. L’allerta meteo “arancione” diramata questa mattina dalla protezione civile regionale, ha fatto scattare in tutti i Comuni dell’area nord della provincia di Salerno una serie di provvedimenti.

Sospese tutte le attività didattiche con la chiusura degli istituti scolastici a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Scafati, Angri, Pagani.

Le ordinanze firmate dai sindaci prevedono anche la chiusura dei cimiteri e dei parchi gioco. Ad Angri il sindaco Cosimo Ferraioli ha anche disposto il divieto di svolgimento del mercato settimanale.

C'è il timore di forti piogge che potrebbero provocare il pericoloso innalzamento dei corsi d'acqua come è accaduto lo scorso 26 novembre quando il torrente Solofrana ha spazzato via un muro spondale in via Pucci a Nocera Inferiore ed esondando in altre città a valle come San Marzano e Scafati. Sono in corso anche controlli, come a Corbara, dei costoni a rischio frana.