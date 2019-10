Venerdì 4 Ottobre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprendono le analisi, gli esami diagnostici e le visite specialistiche ambulatoriali col ticket e in soli tre giorni le richieste di prestazioni nei laboratori privati accreditati si triplicano. Una presa d’assalto annunciata, soprattutto da parte di anziani ed esenti, che hanno atteso la riapertura delle convenzioni, dopo il blocco per l’esaurimento dei tetti di spesa trimestrali. La situazione di affollamento, stando alle previsioni, dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni. Si conferma alta, dunque, l’attesa da parte degli utenti per la riapertura delle convenzioni, a dimostrazione di quanto sia elevato anche il rischio di un rinvio delle cure da parte soprattutto delle fasce più deboli per l’impossibilità a pagare l’intero importo delle prestazioni necessarie. Per queste persone l’esaurimento dei tetti di spesa diventa un vero problema. A dimostrarlo anche i diversi problemi registratisi in alcuni ambulatori pubblici, non pronti a soddisfare l’aumento della richiesta.