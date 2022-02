Undici medici indagati per il decesso di un anziano, 82enne, all'ospedale di Battipaglia. I familiari dell'anziano, ex infermiere, hanno sporto una denuncia per fare chiarezza sulle cause del decesso del congiunto.

Oggi presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza dovrebbe essere effettuato l'esame autoptico.