Era il novembre 2017 quando i carabinieri trovarono all’interno della sua abitazione e in alcuni locali limitrofi, dieci chili di droga, una pistola semiautomatica e oltre venti cartucce. Sconto in Appello per Ciro Persico ritenuto in primo grado dal gup Scermino perfettamente in grado di intendere e di volere. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di ieri quando i giudici della Corte d’appello del tribunale di Salerno, hanno comminato 8 anni e dieci mesi di reclusione all’ex boss del centro storico in luogo dei 13 anni inferti in primo grado. Sconto di pena anche per Ugo Ventre, di San Cipriano picentino e Gerardo Rispoli, rapper dialettale conosciuto con il nome d’arte Murzet condannati entrambi a 5 anni di reclusione. Gli imputati, accusati tutti di aver messo in piedi un giro di spaccio di stupefacenti, erano assistiti dagli avvocati Antonio Boffa, Silverio Sica e Stefania Pierro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA