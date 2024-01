Ha tentato di violentare una donna, per poi tentare di ucciderla con una bombola del gas al suo rifiuto. A finire in manette è un 39enne, L.L., originario del Marocco, e domiciliato nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Ad arrestarlo, su denuncia della donna, una badante sua connazionale, sono stati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del luogotenente Giuseppe D’Agostino, insieme ai colleghi della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giuseppe Colella. L’extracomunitario è accusato di tentata violenza sessuale e tentato omicidio aggravato. Il 39enne, domiciliato al primo piano di un immobile in località Licinella, di proprietà di un 90enne della zona, ha aggredito la badante dell’anziano, una connazionale marocchina, tentando di violentarla in cucina.

La donna, una 51enne, è riuscita però a, barricandosi in camera da letto. Ma tutto ciò non è bastato a calmare l’intentodel 39enne che, per costringerla ad uscire dalla stanza dell’altro appartamento dello stabile, dove la donna vive con l’anziano, ha afferrato una bombola,sotto la porta. Ma anche in questo caso, la donna, con scaltrezza, accortasi del pericolo, ha aperto una finestra ed è. La sera stessa, la 51enne marocchina è rincasata diper continuare ad assistere il 90enne, anche lui visibilmente scosso per l’episodio avvenuto poche ore prima. I due si sono chiusi in casa, sperando che l’ira del giovane si fosse placata. Contrariamente, il 39enne, nel cuore della notte, ha preso la stessaed aperto il gas sotto la porta di ingresso, tentando di. Fortunatamente, la donna se n’è accorta anche stavolta ed ha allertato i. Sul posto sono, quindi, giunti i militari che hanno bloccato edl’immigrato.

APPROFONDIMENTI Salerno, quattro arresti per violenza in famiglia in tutta la Provincia Fisciano, picchia la compagna e poi tenta la fuga: arrestato 46enne Notte di paura a Cava de' Tirreni: due giovani aggrediti e derubati

Il 39enne, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, in ossequio a quanto previsto dal Codice rosso, è stato tradotto in carcere a Fuorni con l’accusa di tentata violenza sessuale e tentato omicidio aggravato. A carico del 39enne sono emersi anche piccoli precedenti per droga. Altri due episodi di violenza si sono registrati nei giorni scorsi a Capaccio Paestum e Roccadaspide.

Nel primo caso, un 37enne della Città dei Templi è stato fermato perché accusato di aver pestato a sangue la compagna. Nella vicina Roccadaspide, invece, un 29enne originario della Romania ma residente nel centro della Valle del Calore, è finito nei guai per aver picchiato la fidanzata al culmine di un raptus di folle gelosia durante i festeggiamenti di Capodanno.