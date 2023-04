«È necessario dare un segnale forte al nostro territorio anche alla luce di quanto è successo la settimana scorsa». L’idea è della sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che sta organizzando una manifestazione per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, alla legalità. «Non c’è ancora una data perché siamo in una fase embrionale - spiega Lanzara - ma più passano le ore più mi convinco che è necessario farlo. Anche queste iniziative servono a tutelare e rilanciare il comprensorio». La macchina organizzativa è già partita. Ieri pomeriggio il sindaco ha dato mandato al suo staff di iniziare a prendere contatti per avere esponenti di spicco al tavolo dei relatori. Sono partite le interlocuzioni con l’assessore regionale alla sicurezza e legalità, Mario Morcone.

«Inviterò - anticipa Lanzara - il prefetto di Salerno, Francesco Russo, il procuratore Antonio Centore, i rappresentanti delle forze dell’ordine, tutti i sindaci. Non bisogna restare inermi di fronte a episodi che minano la serenità delle nostre comunità e rappresentano un attacco alle istituzioni democratiche». Il sindaco ne ha parlato anche con il collega di Roccapiemonte, Carmine Pagano, anche lui vittima di un atto intimidatorio, che ha assicurato il proprio contributo. L’idea di Lanzara scaturisce proprio dai due episodi che hanno provocato allarme, gli ordigni fatti esplodere, a distanza di 24 ore, sotto la sua abitazione e quella di Pagano. Intanto questa sera a Nocera Inferiore si riunirà il Coordinamento dei sindaci dell’area nord della provincia di Salerno. L’incontro era stato programmato prima degli attentati per discutere del Masterplan varato dalla Regione. È stato poi confermato anche per parlare di sicurezza. Sul fronte delle indagini si è saputo che i carabinieri stanno visionando un filmato registrato da una telecamera privata di via Pietro Ferrentino, la strada dove abita Lanzara. Si cerca una moto transitata poco prima dello scoppio. Il video è ritenuto importante per avere indizi utili all’inchiesta e per scoprire chi e perchè ha fatto esplodere i due ordigni.