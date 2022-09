Attrezzi da pesca impiegati illecitamente, sequestro guardia costiera ad Acciaroli

Numerosi attrezzi da pesca impiegati illecitamente sono stati scoperti dalla Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Valerio Di Valerio, nel corso dell’ordinaria attività di pattugliamento del litorale.

I militari operanti hanno individuato e sequestrato 30 nasse, distribuite per un tratto di mare lungo circa 1 Km, posizionate a circa 500 metri dall’imboccatura del porto di Acciaroli.

I militari intervenuti hanno constatato che gli strumenti da pesca costituivano potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non debitamente segnalati.

Ad ulteriore fondamento del sequestro operato, si è rilevato che gli attrezzi in questione non erano correttamente marcati.

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Salerno, continuerà a monitorare costantemente questo fenomeno, al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, la tutela dell’ambiente marino costiero nonché la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ittica.