Zielinski, ore decisive: il Napoli pronto all'ok per la cessione

Non solo Jens Cajuste. Il centrocampo del Napoli è pronto a rifarsi il look anche con altri nuovi volti: uno di questi potrebbe essere proprio Gabriel Veiga, nelle ultime ore diventato il prescelto del club azzurro per il mercato. Vanno avanti i contatti con il Celta Vigo di Rafa Benitez, pressing azzurro per strappare il sì del club spagnolo e regalare a Rudi Garcia un centrocampista giovane e pieno di talento che possa innovare il reparto di oggi e domani.

A lasciare libero lo spazio per Veiga sarà però Piotr Zielinski. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha lavorato sul fronte arabo per respingere le avances fatte a Osimhen e accogliere invece quelle per il centrocampista polacco. Zielinski ha ormai capito che la sua avventura in azzurro si è conclusa, ora ballano pochi milioni per la sua cessione: il Napoli potrebbe accettare 25-30 milioni dall'Al-Ahli, al polacco andranno invece circa 15 milioni a stagione per almeno un triennale.