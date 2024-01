Napoli, allarme Osimhen: problema muscolare, non si allena con la Nigeria

In casa Nigeria scatta l'allarme per Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli e il compagno connazionale Alhassan Yusuf non si sono allenati con il resto del gruppo a disposizione di José Peseiro, impegnati in questi giorni in Coppa d'Africa. La punta nigeriana è uscita malconcia dal campo dopo aver anche segnato il gol del definitivo 1-1 contro la Guinea Equatoriale nel match d'esordio del torneo domenica scorsa.

«Non siamo preoccupati, sono solo piccoli problemi che saranno recuperati» la versione ufficiale della Federcalcio nigeriana che sta seguendo l'evolversi della situazione. Per Osimhen dovrebbe infatti trattarsi di un affaticamento muscolare che dovrebbe essere smaltito nelle prossime ore: «Non è a rischio per la prossima gara, Osimhen si è fermato solo precauzionalmente» fanno sapere dallo staff medico. La Nigeria giocherà domani contro i padroni di casa della Costa d'Avorio il secondo match della Coppa.