Napoli, riecco subito Rrahmani: out Osimhen e Anguissa

Il problema al polpaccio sembrava importante, ma 24 ore o poco meno sono bastate a Amir Rrahmani per fare il suo ritorno in campo. Dopo lo stop forzato di ieri a Castel di Sangro, il difensore azzurro questa mattina era con i compagni e agli ordini di Rudi Garcia allo stadio Patini per l'abituale mattinata di lavoro del Napoli in Abruzzo.

Assenti in campo tra i titolari, quindi, solo due azzurri: Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie invece per Victor Osimhen che però dovrebbe restare fuori solo per qualche giorno dopo la botta alla caviglia rimediata ieri. Pronto a rientrare in gruppo Gaetano, resta out anche Demme. Confermati in gruppo Politano e Mario Rui.