Rrahmani, polpaccio ko: ansia per l'esordio a Frosinone

Pessime notizie per Rudi Garcia: durante l'allenamento mattutino nel ritiro di Castel di Sangro, infatti, si ferma Amir Rrahmani. Nel bel mezzo della partitella, il difensore azzurro si accascia a terra per un problema muscolare al polpaccio, soccorso dallo staff medico.

Vistosa la fasciatura applicata al difensore che non rientrerà più in campo. La testa dello staff va tutta a Frosinone-Napoli, che potrebbe dunque essere a rischio ora per Rrahmani. Botta in campo anche per Osimhen: il nigeriano è stato colpito alla caviglia destra in partitella dal neo azzurro Natan e ha lasciato il campo con ghiaccio applicato alla botta. L'infortunio, però, non preoccupa particolarmente in attesa degli approfondimenti.