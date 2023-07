Ostigard, una buona partenza con Garcia

Buona la partenza di Ostigard in queste prime uscite del Napoli in precampionato. Il difensore norvegese ha cominciato bene la stagione con Garcia e quest'anno punterà a ritagliarsi più spazio. Dopo la partenza di Kim ed in attesa che arrivi un nuovo difensore centrale da difensori centrale stanno giocando Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard.

Al secondo anno in maglia azzurra, l'ex difensore del Genoa, nazionale norvegese potrà essere una pedina importante per questa stagione degli azzurri che saranno impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia. Fortissimo di testa bravo nell'anticipo Ostigard sta crescendo molto anche nell'uscita dal basso: fondamentale per la manovra degli azzurri la pulizia dei passaggi dei difensori centrali.

Ulteriori segnali potranno arrivare dalle prossime amichevoli a Castel di Sangro, a cominciare da quella di mercoledì contro gli spagnoli del Girona.