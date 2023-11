Rudi Garcia esonerato dal Napoli: «Grazie per la collaborazione resa»

Tanto tuonò che piovve: dopo due giorni di riflessioni, Rudi Garcia non è più l’allenatore del Napoli. Esattamente cinque mesi dopo l’annuncio ufficiale, il francese ex Roma, Marsiglia, Lione e Al Nassr lascia la panchina azzurra. «La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi», si legge in una nota pubblicata sul sito del club azzurro.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

A pesare sulla decisione del club, l’ultima sconfitta in campionato contro l’Empoli di domenica ma anche e soprattutto per un feeling mai scattato con l’ambiente napoletano in questi mesi. A ore atteso l’annuncio per l’allenatore che prenderà il suo posto, con ogni probabilità legato al nome di Walter Mazzarri.

Garcia lascia il Napoli dopo 12 giornate giocate in campionato e quattro disputate in Champions League.

In Serie A gli azzurri hanno accumulato un ritardo importante: appena 21 punti messi insieme fin qui, a -10 dalla capolista Inter e con un quarto posto che è tutto tranne che certo in questo momento. Meno instabile appare la situazione europea: al Napoli potrebbe bastare un solo punto nelle ultime due gare - contro Real Madrid e Braga - per la qualificazione agli ottavi.