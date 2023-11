Fabio Cannavaro, addio al sogno Napoli: due club di Shanghai lo vogliono

Ci ha sperato. Pensava di poter aspirare alla panchina del Napoli ma quando ha capito che Aurelio De Laurentiis, con cui aveva seguito la partita contro l'Empoli decisiva per l'esonero di Garcia, Fabio Cannavaro ha cominciato a riflettere sul futuro, stanco di una vacanza che è cominciata dopo aver interrotto il rapporto col Benevento nella scorsa primavera. E così il Capitano della Nazionale campione del mondo sta valutando con il suo staff e i suoi legali le proposte arrivate dai due club di Shanghai. Per Cannavaro si tratterebbe di un ritorno in Cina, dove ha vinto il campionato nel 2019 alla guida del Guangzhou Evergrande, lasciato dopo la pandemia e la crisi finanziaria del colosso a capo del club.

Cannavaro, attualmente, è impegnato a Napoli in un progetto imprenditoriale per la riapertura del Centro Paradiso, la casa del vecchio Napoli a Soccavo, chiusa nel 2004 dopo il fallimento. «La restituiremo ai ragazzi napoletani che qui potranno praticare il calcio», ha detto Fabio, in questo progetto affiancato dal sindaco Gaetano Manfredi (che ha immaginato di utilizzare la foresteria per ospitare studenti universitari) ma non da De Laurentiis.