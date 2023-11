Napoli, nuovo allenatore al bivio: De Laurentiis rompe la trattativa con Tudor e vede Mazzarri

Clamoroso. Nella notte arriva la brusca frenata tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor. Il croato ha provato a rilanciare sulle sue richieste economiche e il presidente del club azzurro ha interrotto la trattativa. Ora bisogna capire come possa riprendere anche perché Tudor dopo l'entusiasmo iniziale ha mostrato qualche contrarietà.

A Roma ora è atteso Walter Mazzarri che all'improvviso torna in corsa per la successione di Garcia. Lui ha fatto già sapere che formerebbe praticamente in bianco e senza condizioni.