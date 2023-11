Walter Mazzarri al Napoli, è ufficiale: De Laurentiis annuncia il nuovo allenatore

Il nome che non t’aspetti, dieci anni e oltre più tardi. Walter Mazzarri torna a Napoli: il toscano è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per continuare la stagione in panchina dopo l’esonero di Rudi Garcia. Arrivata in questi minuti l’ufficialità: «Bentornato Walter» si legge da un tweet del patron azzurro.

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Ieri i primi approcci veri con numero uno azzurro, oggi la stretta di mano finale: Mazzarri si lega nuovamente al Napoli almeno fino al termine della stagione, con ingaggio ridotto e poche pretese sul futuro tutto da scrivere.

L’obiettivo principale è ovviamente confermare la qualificazione in Champions League, quella che aveva saputo centrare per la prima volta nell’era ADL oltre dieci stagioni fa.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

Con il Napoli ha allenato quasi quattro anni fino al 2013: il bilancio è di 182 partite sulla panchina azzurra, con 89 vittorie, 49 pareggi e 44 sconfitte. 296 le reti fatte, 208 quelle subite. 316 punti totali che fanno 1,74 di media. Aveva avuto in mano il Napoli del rilancio: quello di Hamsik, Cavani e Lavezzi, ma anche quello che aveva saputo riportare in città un trofeo, la Coppa Italia del 2012.

Dopo l’esperienza azzurra, poca fortuna: un passaggio all’Inter senza lasciare il segno, l’esperienza da dimenticare al Watford, le ultime due panchine tra Torino e Cagliari, esonerato nel maggio 2022 dai sardi con la squadra in zona retrocessione.