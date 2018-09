Venerdì 7 Settembre 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È buona regola rispettare il Codice della Strada se non si vuole incorrere in sanzioni ma soprattutto se si vuole garantire la propria e l’altrui incolumità. Non sempre, però, seguire alla lettera le prescrizioni permette di evitare infrazioni. Lo sa bene un automobilista agropolese che si è visto recapitare a casa una multa. Motivo? Aver rispettato i limiti di velocità. L’uomo stava percorrendo la Cilentana quando, tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud, l’autovelox lo ha colto a una velocità di 71 chilometri orari, 9 in meno rispetto al limite massimo consentito su quel tratto di strada. Nessuna infrazione, quindi, eppure il verbale dice altro. Nella multa elevata il 24 luglio scorso, si precisa che «il veicolo procedeva in direzione Sud alla velocità di 71 km/h, superando di chilometri/orari –9 la velocità massima consentita che nel tratto di strada percorso è di 80 km/h». Il rilevamento effettuato con l’apparecchiatura Kria Textspeed V.2.0 è stato poi verbalizzato il 12 agosto da personale della polizia locale e recapitato in questi giorni allo sventurato automobilista che per aver rispettato i limiti dovrà in teoria pagare una sanzione di 43 euro. Dopo un attimo di confusione dovuto a quel «-9 km/h» trascritto sul verbale, l’utente si è recato dall’avvocato Giovanni Basile, a capo dell’associazione Camelot, per presentare ricorso.