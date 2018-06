Mercoledì 6 Giugno 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 06:20

Ladri minorenni arrestati dai carabinieri. La baby gang è stata tradita da un telefonino, lasciato per distrazione e fretta nell’appartamento di edilizia popolare. I ladruncoli stavano rubando i cavi di rame dell’impianto elettrico ad Olevano sul Tusciano, in via Valle, all’interno di un alloggio non ancora assegnato.I carabinieri diretti dal maggiore Erich Fasolino, sono stati allertati da alcuni residenti che hanno notato i ladri nelle stanze dell’appartamento. Sono stati colti in flagranza di reato mentre si erano nascosti in un sottotetto del condominio ancora disabitato. L’episodio è accaduto nelle settimane scorse. I militari hanno arrestato i minori per concorso in tentato furto aggravato. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale dei minori di Salerno e ieri i due baby malviventi, battipagliesi di 16 e 17 anni, dopo l’arresto sono stati accompagnati in due Centri di giustizia minorile a Napoli e Salerno. I baby ladri lasciarono incustodito un telefonino all’interno di una delle stanze dove stavano per mettere a segno il furto che se fosse andato in porto avrebbe potuto fruttare loro qualche migliaio di euro. I carabinieri riuscirono a recuperare il telefonino che ha incastrato i baby ladri, poi trovati nel sottotetto.