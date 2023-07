Marina di Camerota, stop al bagno a causa del mare grosso: bagnino aggredito a pugni da un turista

Vuole fare il bagno nonostante il mare grosso e gli evidenti pericoli correlati. Non gradisce il richiamo del bagnino e lo aggredisce perchè infastidito dall'invito a non tuffarsi in acqua o comunque a non allontanarsi per la sua sicurezza. È accaduto ieri sulla spiaggia della Calanca di Marina di Camerota. Il protagonista di questa assurda storia di violenza è un bagnino 19enne attualmente ricoverato, per le lesioni riportate in seguito all'aggressione, presso l'ospedale di Vallo della Lucania.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ma l'amarezza per quanto accaduto è davvero tanta. Anche perchè, pochi minuti prima, assieme a un collega assistente alla balneazione, aveva tratto in salvo una coppia di turisti. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe avvicinato al bagnante chiedendogli di evitare in bagno e di stare attento. La risposta è stata un pugno in piena faccia.

Poi la fuga.

L'aggressore è già stato identificato: si tratta di un 33enne originario del napoletano in vacanza a Camerota che, nelle prossime ore, sarà denunciato per l'aggressione e le ferite provocate al giovane bagnino sotto gli occhi sbigottiti dei presenti.