Il Buondormire, con la sua sabbia dorata e l’acqua blu cristallina è off limits ai bagnanti. Da oggi sarà possibile ammirarlo solo da lontano. Con ordinanza il comune di Centola ha interdetto l’accesso, l’utilizzo e la balneazione di una delle spiagge più belle d’Italia. Alla base motivi di sicurezza sul costone roccioso che sovrasta la Baia. La spiaggia è interdetta via mare e via terra. Nelle scorse settimane la società Pastore Costruzioni titolare di parte del costone è stata diffidata a proseguire negli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito di sopralluogo dell’ufficio tecnico del Comune e dell’ufficio circondariale marittimo di Palinuro, poiché la società non aveva la necessaria documentazione tra cui il nulla osta dell’Ente Parco e i pareri degli Enti sovracomunali competenti, quali autorità preposte alla tutela dei vincoli territoriali- paesaggistici-ambientali vigenti. La società Pastore si è vista archiviare la pratica anche dal Suap Cilento. Una batosta per la località costiera. Che dopo l’Arco naturale e le grotte, rinuncia anche alla spiaggia del Buondormire.

