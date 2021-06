Banchetti contro le Fonderie Pisano, è «Una valle di no» nel Sele-Tanagro

Buccino, Sicignano degli Alburni, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte, questa mattina spuntano i banchetti informativi con il no alle Fonderie Pisano e le attività di volantinaggio in diversi altri Comuni. I cittadini dell'area del Sele Tanagro si organizzano con "Una valle di no" per sensibilizzare sul tema del possibile insediamento nell'area industriale buccinese.

Ad organizzarli l'associazione Occhio alla lontra, nata per unire la valle in un unico soggetto che possa guidare anche la protesta popolare, rotesta che si unisce a quella delle istituzioni, che seguono il loro percorso, fatto di ricorsi ed atti amministrativi. Intanto, prevista per domenica prossima, 27 giugno, una nuova iniziativa popolare. Il fronte del dissenso si manifesta anche tra i cittadini in mariera sempre più estesa.