Per l'ennesima volta, si è sfiorata la tragedi a Battipaglia a causa del crollo di un albero. Oggi pomeriggio, mentre sulla cittadina in provincia di Salerno imperversava un'intensa perturbazione a carattere temporalesco, un grosso ramo si è staccato da piazza Amendola, proprio nei pressio dell'ex scuola "E. De Amicis". Il grosso pezzo di legno si è schiantato al suolo, fortunatamente senza provocare vittime o feriti, ma travolgendo una struttura temporanea lì presente.







Non è la prima volta che si verificano episodi simili, segno di una scarsa manutenzione del verde pubblico. Spesso, infatti, le uniche attività manutentive al verde si traducono nella completa rimozione delle piante ritenute pericolose. Proprio in piazza Amendola, un tempo arredata da numerose piante, oggi vi sono presenti numerose aiuole senza nessun albero. Soltanto pochi giorni fa, nell'ambito di alcuni lavori di manutenzione, l'Amministrazione ha provveduto a far rimuovere degli alberi di alto fusto. In proposito, il sindaco Cecilia Francese ha assicurato che le piante saranno sostituite. Sperando che non diventino nuove fonte di pericolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA