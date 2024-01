Battipaglia, due pusher con la cocaina arrestati dalla polizia

Due pusher sono stati arrestati dalla polizia in un circolo ricreativo a Battipaglia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Distaccato di Battipaglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due malviventi che erano in possesso di dieci grammi di cocaina e diciotto grammi di hashish.

Gli stupefacenti erano nascosti sotto un tavolino in un circolo ricreativo del centro cittadino di Battipaglia. I poliziotti hanno sequestrato oltre gli stupefacenti anche 4.000 euro.