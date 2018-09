Giovedì 27 Settembre 2018, 14:28

BATTIPAGLIA - Da pochi minuti è scoppiato un incendio a Battipaglia, a poca distanza dalle abitazioni, nei pressi dell’Inail. Il rogo, inizialmente di modeste dimensioni, anche a causa delle forti raffiche di vento, si sta rapidamente estendendo. Al momento sono intervenuti alcuni residenti, nel tentativo di domare le fiamme.La presenza del vento, tuttavia, preoccupa molto. Secondo alcuni residenti, infatti, il rogo era inizialmente partito da cinque punti. Le fiamme, alimentate dalla forza delle raffiche, si sono rapidamente congiunte. Anche perché, almeno secondo i cittadini intervenuti, nel campo che è oggetto dell’incendio, si riscontra la presenza di rifiuti. Al momento, oltre al pericolo per le cose, si segnala anche la preoccupazione per la scarsa visibilità che gli automobilisti riscontrano sulle strade che portano verso Eboli e verso la zona industriale di Battipaglia. Ignota, per il momento, la causa delle fiamme.