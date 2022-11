Sconto Tari per le famiglie povere fondo del Comune da 300mila euro

Le famiglie meno abbienti potranno godere di agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Cecilia Francese, ha infatti messo a disposizione un fondo di 300 mila euro, che a coprire i minori introiti che si avranno con le richieste delle famiglie a basso reddito.

Nello specifico, le famiglie che dichiarano un Isee inferiore ai 6.702,55, e che non sono proprietari di immobili a esclusione di quello di residenza, otterranno l’esenzione totale dal pagamento della Tari. Quelle che invece possiedono un Isee compreso tra 6.702,55 euro e 8 mila euro beneficieranno di uno sconto del 50% rispetto al tributo dovuto. Per tutti gli altri cittadini, infine, non saranno previste ulteriori agevolazioni.

«Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle famiglie meno abbienti e che hanno risentito in maniera maggiore della crisi post Covid e dell’aumento generalizzato dei prezzi, in particolare di luce e gas - ha spiegato la prima cittadina, Cecilia Francese - Un provvedimento doveroso in questa fase e che dimostra come la nostra amministrazione sia vicina ai bisogni dei cittadini e soprattutto alle fasce più deboli della società».