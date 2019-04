Martedì 2 Aprile 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condanna bis per il presunto autista della gang di romeni che reclutava connazionali (molti minori) per poi farli mendicare vicino alle chiese, ad attività commerciali ed incroci stradali. Mendicanti costretti ad operare sia a Nocera Inferiore, dove c’era la base operativa dell’organizzazione all’interno di in un campo rom, ma anche nei comuni limitrofi. E ieri mattina a carico di Cornel Comaniciu i giudici della Corte di assise di appello di Salerno (presidente Massimo Palumbo) hanno confermato la condanna a 6 anni che lo scorso anno gli era stata inflitta in primo grado. Il Comaniciu (difeso dagli avvocati Francesca Sarno ed Antonio Mondelli) era l’unico ad aver appellato la sentenza di primo grado sostenendo che, svolgendo esclusivamente il ruolo di autista (facendo da spola tra la Romania e l’Italia), nulla sapeva della tratta di persone ridotte in schiavitù: evidentemente per i giudici non è cosi tanto da condannarlo anche in appello a 6 anni di reclusione.