Campania, riappare il «fantasma» di Campostrino: paura per automobilisti

Un fantoccio allestito tra i rovi proprio al termine delle curve che collegano Polla e Pertosa: torna il fantasma Campostrino.

Uno scherzo macabro o un messaggio - non certo simpatico - ambientalista come già capitato negli anni scorsi. Il "fantasma di Campostrino" era già apparso in passato, nei primi casi era stata posizionata una foto di una defunta in una delle curve con dei fiori e con messaggi ambientalisti.

In un caso una persona impaurita aveva anche perso il controllo dell'auto. Nell'ultimo episodio il macabro fantoccio ha raccolto la curiosità di diversi automobilisti e ha anche creato inquietudine.