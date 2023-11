Capodanno a Salerno coi Pooh: il palco di spalle al Crescent guarderà il mare

Chiusa la parte artistica - l'annuncio del Capodanno a Salerno con i Pooh potrebbe essere fatto domani dal presidente Vincenzo De Luca - tocca occuparsi di tutte le procedure e la documentazione necessarie per poter svolgere lo show musicale in piazza della Libertà.

In Comune tecnici e consulenti specializzati stanno rifinendo i dettagli che finiranno al vaglio di Questura e Prefettura per il via libera ufficiale. Dalle prime indiscrezioni pare che il maxi-palco, che dovrebbe essere più ampio di quello che normalmene viene allestito in piazza Amendola, sarà montato alle spalle del Crescent, fronte mare.

Una scelta non solo stilistica ma anche pratica, utile ad agevolare la redazione del piano sicurezza. Piano che sarà presentato alle autorià competenti nelle prossime ore così da smarcare un'altra voce dall'elenco - che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile - delle missioni impossibili del Capodanno 2023.