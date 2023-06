Castellabate, la Banda dell'Esercito in concerto per i 900 anni dalla fondazione della città

Sale l’attesa per il concerto che la Banda dell’Esercito terrà a Castellabate nella giornata di giovedì 8 giugno a Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate, con inizio alle ore 20. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 900 anni della Fondazione della Città di Castellabate che vedrà nell’arco dell’anno, il susseguirsi di una ricca programmazione di eventi.

Degno di nota è sicuramente l’appuntamento che vedrà protagonista la Banda dell’Esercito Italiano. Fondata nel 1964, la Banda dell’Esercito si è esibita nei più importanti festival e teatri nazionali e internazionali nonché vanta partecipazioni a prestigiose trasmissioni radio- televisive.

Per l’occasione la sua direzione sarà affidata alla bacchetta del Maestro vice direttore maggiore Antonella Bona con un programma musicale che avrà l’intento di festeggiare e omaggiare Castellabate e tutto il territorio cilentano. Presenta Gabriele Blair. L’ingresso sarà libero. «Siamo onorati di ospitare qui a Castellabate la Banda dell’Esercito Italiano. L’armonia e sintonia della musica unita alla bellezza del paesaggio circostante creeranno l’atmosfera perfetta per questo concerto che sarà unico quanto indimenticabile. Questo è uno dei fiori all’occhiello di questa ricca programmazione che ci accompagnerà fino ad ottobre per rendere memorabili i festeggiamenti per i 900 anni del nostro amato paese», afferma il sindaco Marco Rizzo