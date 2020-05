Ancora fiamme a Castellabate. Stavolta, le fiamme hanno interessato l'area-cantiere del nascente Polo Scolastico, a Santa Maria di Castellabate. Durante le attività di pulizia dell'area, dove sarà posata ufficialmente la prima pietra il prossimo 8 maggio, si è sviluppato accidentalmente il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i volontari del Gruppo Lucano di Castellabate della Protezione Civile per spegnere le fiamme. Gli stessi operai, impegnati nel cantieri, si sono adoperati per circoscrivere il rogo. E' il terzo incendio in tre giorni. Gli altri due incendi hanno interessato la pineta di S. Costabile, tra San Marco e Santa Maria, e la collina di Ogliastro Marina. © RIPRODUZIONE RISERVATA