Sindaco ed assessori rinunciano alle indennità e premiano gli studenti migliori con borse meritevoli

Sono state istituite delle borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel Comune di Castellabate. L’Amministrazione, da sempre consapevole della fondamentale importanza dell’istruzione e della cultura, ha deciso di premiare gli studenti più brillanti attraverso queste borse di studio stanziabili ed erogabili con fondi del bilancio comunale, da apposito capitolo costituito grazie alla rinuncia da parte del sindaco e degli assessori alle specifiche indennità spettanti per legge per l’espletamento del proprio mandato.

Tutti gli studenti residenti a Castellabate che concluderanno l’anno scolastico in corso con ottimi risultati e presenteranno apposita domanda dal 1 al 31 Agosto 2023, potranno beneficiare di questi premi. Nello specifico, gli alunni della classe quinta della scuola primaria che concluderanno l’anno scolastico con la media del 10 saranno beneficiari di una borsa di studio pari a 150 euro.

Potranno ambire a una borsa di studio pari a 300 euro gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado che conseguiranno la media del dieci, mentre quelli che otterranno una media tra il 9 e il 9,9 ne riceveranno uno pari a 250 euro. Per gli studenti della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado che si diplomeranno con una votazione di 100/100 riceveranno un premio pari a 350 euro, mentre quelli che si diplomeranno con una votazione compresa tra 95 e 99 ne otterranno uno pari a 300 euro.

«Le iniziative dedicate ai giovani e alla scuola sono quelle che mi inorgogliscono di più. Abbiamo il dovere di educare, ovvero di curarci della formazione e crescita culturale dei nostri giovani. L’erogazione di borse di studio per gli studenti più brillanti non solo sarà premio per loro ma stimolo per tutti ad impegnarsi di più nello studio. In tal modo inizieranno a percepire che i sacrifici vengono ripagati e che vale la pena impegnarsi al massimo» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«È importante programmare prima queste iniziative affinché possa esserci ancora più slancio e passione nell’affrontare il percorso d’istruzione. Lo studio è un elemento essenziale e vitale per la crescita personale delle giovani generazioni. Ciò ha come conseguenza positiva la valorizzazione del territorio e dell’intera nazione. Un premio alla conoscenza è un mattone per il futuro» aggiunge l’assessore Luigi Maurano.

«Bisogna incentivare i giovani a studiare, premiarli per una carriera scolastica brillante. Un piccolo premio non è altro che il riconoscimento dei loro sacrifici, della loro dedizione, del loro impegno, nonché dell’amore e della passione che mettono ogni giorno nello studio» conclude l’assessore Marianna Carbutti.